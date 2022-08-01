Иран готов вернуться за стол переговоров по СВПД

1 авг. 18:35

В ближайшем будущем может пройти новый раунд переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, - заявил сегодня официальный представитель МИД Ирана Насер Канани.

"Мы можем прийти к выводу относительно даты переговоров в ближайшем будущем, и ИРИ приветствует любую инициативу, которая помогает достичь соглашения", - отметил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ирана сегодня на своей еженедельной пресс-конференции, передает иранское информационное агентство ИРНА.

"Иран считает процесс переговоров разумным и логичным для достижения всеобъемлющего и стабильного соглашения, гарантирующего наши экономические интересы", - отметил он, добавив: за последние дни стороны обменялись сообщениями, и представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил текст, основанный на прошлых переговорах. Все стороны получили этот текст, и Иран также получил эти предложения. Иранская сторона внимательно изучила текст и выдвинула свои предложения.

Канани заявил об усилиях французской стороны и некоторых министров иностранных дел для сближения взглядов всех сторон, и не исключил возможности проведения нового раунда переговоров по восстановлению санкций, подчеркнув, что этот вопрос зависит от воли противоположной стороны, то есть США, которые должны выразить свою готовность к достижению стабильного соглашения и предотвратить поднимать неактуальные темы.