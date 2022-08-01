Армения наконец начала строить дорогу в объезд Лачина

1 авг. 18:30

Армения планирует начать в августе 2022 года строительство дороги, связывающей ее с Карабахом, следует из сообщения на сайте министерства территориального управления и инфраструктур республики.

"Работы по реконструкции автомобильной дороги М-12/-Тех-Корнидзор начнутся в августе", - отметили в ведомстве.

В конце июня премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что предварительное соглашение об изменении маршрута на данном участке достигнуто. Напомним, что, согласно пункту 6 трехстороннего Соглашения от 10 ноября 2020 года, альтернативный коридор в обход Лачина с соответствующей передислокацией постов российских миротворцев должен быть завершен в течение трех лет.

Ранее сообщалось, что азербайджанская сторона завершает строительство 32-километрового участка новой дороги, проходящего по территории Азербайджана через села Кичик Галадереси и Беюк Галадереси Ходжалинского района. Дорога в обход Лачина будет соединена с дорогой Шуша-Ханкенди.

В беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" эксперт Российского совета по международным делам, политолог Алексей Наумов в первую очередь отметил, что речь идет о дороге, строительство которой предусмотрено трехсторонним Соглашением от 10 ноября 2020 года.

"Из заявления армянских властей мы можем понять, что дорогу, часть которой Азербайджан уже не только распланировал, но и построил, армянское руководство собирается строить только сейчас. Мы знаем, что азербайджанский участок строительства завершен. Это та самая дорога, которая должна приблизить нас, наконец, к окончательному урегулированию этого конфликта, когда уже, собственно, экономический подъем тех сел, которые находятся вдоль новой дороги, должен, в том числе, побудить местное армянское население принять новую реальность, которая сложилась после недавнего конфликта", - поведал политолог.

Он также объяснил, с чем связан тот факт, что Армения долгое время не начинала строительство своего участка дороги. "Дело в том, что затягивание урегулирования - это, на мой взгляд, одна из запланированных выбранных стратегий армянского руководства. Что, собственно, происходит после окончания вооруженного конфликта? Это последовательное смирение Армении с новой политической реальностью в регионе. Я думаю, что, в общем-то, как бы нам всем ни хотелось скорейшего умиротворения, разрешения и восстановления экономических и политических связей, Армения, очевидно, медленно соглашается со своим статусом проигравшего в вооруженном конфликте, который не так давно состоялся вокруг Карабаха", - обратил внимание Алексей Наумов.

По его словам, сейчас видно, как Армения медленно, но все-таки смиряется с этим. "Поэтому я всегда призываю видеть в этом позитивные стороны. Мы понимаем, что эта дорога будет построена. И азербайджанские власти не устают напоминать, что с их стороны, в общем-то, все сделано уже в гораздо более высокой степени, чем со стороны армянского руководства. Поэтому да, я думаю, что задержка в реализации практически всех положений трехстороннего соглашения - это намеренная тактика Еревана", - подытожил эксперт.