СМИ: Пелоси долетит до Тайбэя

1 авг. 18:15

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси завтра поздно вечером все же прилетит на Тайвань, проведет в Тайбэе ночь в отеле Grand Hyatt и в среду около полудня покинет остров, - пишет тайваньский информационный портал ETtoday.

Ожидается, что ее самолет приземлится около 22.30 по местному времени (17.30 мск) в аэропорту Суншань в Тайбэе, а в среду утром Пелоси во главе делегации примерно из 20 человек посетит Законодательный юань (парламент Тайваня), где проведет встречи с руководством острова, включая главу администрации Цай Инвэнь, - передает РИА Новости.

В тот же день около полудня она сядет на самолет и покинет остров, тем самым завершив свой краткий визит.

Напомним, сегодня Пелоси находится с визитом во главе делегации конгресса США в Сингапуре: она совершает турне по странам Азии, в которое входят также визиты в Японию, Южную Корею и Малайзию.