Анкара: новые суда с зерном скоро выйдут из трех портов Украины

1 авг. 17:59

Новые суда с зерном и продовольствием готовятся к выходу в море в трех портах Украины. Об этом сообщает министерство национальной обороны Турции.

"В настоящее время в трех портах Украины продолжается подготовка и планирование выхода в море новых судов с зерном и продовольствием", - сказано в его аккаунте в социальной сети.

В ведомстве уточнили, что Совместный координационный центр (СКЦ) в режиме онлайн следит за маршрутом сухогруза под флагом Сьерра-Леоне с 27 тыс т кукурузы, который ранее вышел из порта Одессы, и гуманитарным коридором.

Напомним, сегодня утром началась реализация продуктовой сделки - из порта Одессы вышел первый сухогруз с украинским зерном.