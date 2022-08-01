Оценки бизнес-климата в России стали положительными впервые с февраля

1 авг. 17:54

Оценки бизнес-климата в РФ в июне впервые с февраля оказались в положительной области, говорится в докладе Центрального Банка России о денежно-кредитной политике.

"Улучшение динамики происходило как за счет улучшения ожиданий компаний, так и вследствие снижения негатива в оценках текущей ситуации. В процессе адаптации к новым условиям компании постепенно находят новых поставщиков и покупателей, определяют для себя новые бизнес-ниши", - сказано в документе.

При этом, уточняют в ЦБ РФ, инвестиционная активность, в I квартале выросшая на 6,5% в квартальном выражении, сократилась в апреле-мае - об этом говорит динамика производства инвестиционных товаров (стройматериалов, так машиностроительной продукции). О том же самом, указали в регуляторе, свидетельствует и анализ инвестиционных планов крупнейших компаний.