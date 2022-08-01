Генсек ООН предупредил мир о невиданной ядерной опасности

1 авг. 17:47

Мир сегодня находится перед реальной угрозой применения ядерного оружия – такого не наблюдалось со времен разгара холодной войны, - заявил сегодня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии обзорной конференции стран - участниц Договора по нераспространению ядерного оружия.

"В настоящее время наблюдается ядерная опасность, невиданная со времен разгара холодной войны... Человечество стоит перед угрозой того, чтобы забыть уроки, извлеченные из ударов по Хиросиме и Нагасаки. Геополитическая напряженность достигла новых высот", - отметил Гуттериш.