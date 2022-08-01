Краснодарские огнеборцы справились с пожаром на складах

1 авг. 17:27

Краснодарским спасателям удалось в кратчайшие сроки ликвидировать возгорание в трехэтажном здании, в котором располагались склады с готовой продукцией, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"В 16:32 мск полная ликвидация последствий пожара", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Склады с готовой продукцией горели на площади 160 кв м. Во время тушения огня из соседнего здания были эвакуированы 19 посетителей и сотрудников, к счастью, обошлось без пострадавших, - добавили в пресс-службе.