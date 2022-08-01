Еще 39 граждан Великобритании попали в российский санкционный список

1 авг. 17:14

Россия расширила санкционный стоп-лист граждан Великобритании, включив в него еще 39 политиков, бизнесменов и журналистов, включая экс-премьера страны Дэвида Кэмерона, - сообщает МИД РФ.

"В связи с продолжением применения правительством Великобритании механизма санкционных ограничений в отношении представителей общественно-политических кругов России, отечественных экономоператоров и СМИ принято решение о включении в российский стоп-лист ряда британских политиков, бизнесменов и журналистов, которые способствуют враждебному курсу Лондона, нацеленному на демонизацию нашей страны и ее международную изоляцию", - подчеркнули в российском дипведомстве, передает ТАСС.

Выбор в пользу конфронтации с Россией - это осознанное решение британского политистеблишмента, и Россия продолжит работу над расширением стоп-листа подданных Великобритании, учитывая стремление Лондона раскручивать санкционный маховик, - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.