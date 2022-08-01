Дагестанские предприниматели готовят бизнес-миссию в Азербайджан

1 авг. 17:14

Торгпред России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов провел рабочую встречу с руководителем Центра поддержки экспорта Дагестана Русланом Абаскулиевым, такое сообщение распространило торгпредство.

Участники беседы рассмотрели возможности поставок дагестанской продукции на рынок Азербайджана, а также обсудили подготовку к очной бизнес-миссии предпринимателей Дагестана в Азербайджан.

В ходе этой миссии, запланированной на четвертый квартал текущего года, пройдет запуск шоу-рума продукции Дагестана на площадке представительства Россотрудничества в Азербайджане.

"Шоу-рум представит производимую в Дагестане экспортную продукцию: продукты питания, строительные материалы, IT-разработки. Запланирована видеопрезентация туристического и инвестиционного потенциала Дагестана РФ", - пояснил Абаскулиев.

Он уточнил, что посетить шоу-рум смогут все желающие, вход будет свободным.

"Кроме того, сейчас мы работаем с предпринимателями из Азербайджана, которые смогут ознакомиться с продукцией, которая добавил глава центра.