Косово – фитиль Третьей мировой войны?

В ночь с 31 июля на 1 августа в непризнанном Косово чуть не началась большая война. Балканы уже однажды вошли в историю как фитиль мировой войны. Может ли такое повториться?

В последний день июля сербская армия перешла в режим полной боевой готовности, а к зоне конфликта подтянулся косовский спецназ. Ситуация обострилась в северной части Косово, в регионе Косовска-Митровица, где после войны 1999 года и последующего отделения Косово от Сербии сохранилось сербское меньшинство. Из-за давления и угроз безопасности сербы начали массово уезжать отсюда. К настоящему времени это сделали уже 200 тысяч человек, осталось примерно 100 тысяч. Эти сербы де-факто хоть и входят в состав другой страны, но ассоциируют себя с материнской Сербией, живут по сербским документам и ездят с сербскими номерами. Косовские власти в принципе не возражали против этого, но с недавних пор начали заставлять сербов переходить на косовские номера и документы.

Власти Приштины объясняют свое решение тем, что точно такие же меры Сербия принимает в отношении косоваров на своей территории. Насколько аргумент косовского премьера Альбина Курти правдив, сказать сложно. Но чисто юридически Сербия действительно не признает косовские номера по одной простой причине – Сербия считает не то что номера, а все государство Косово незаконным образованием. Как, кстати, и Россия. Косово это беспокоит, но для него важнее другая задача. Приштина хочет полностью поглотить сербов на своей территории, ассимилировать их. Если они будут продолжать ходить с сербскими документами, то это может вызвать угрозу отделения северных районов от Косово. Чтобы этого не произошло, Приштина дала сербам срок до 1 августа. С этого дня все номера должны пройти перерегистрацию. Техосмотр и пошлины не нужны, но у тех, кто не успеет сделать это до 30 сентября, номера будут изыматься. То есть порядка 10 тысяч сербских автовладельцев станут в одночасье нелегалами.

Логично было, что такие действия вызвали возмущение у сербского меньшинства. Ночью 31 июля сербы начали возводить баррикады и блокировать дороги. Из-за этого несколько КПП на админгранице Косово и Сербии пришлось закрыть. Власти Косово подтянули спецназ, чтобы помешать расколу. Чувствуя грядущую войну, президент Сербии Александр Вучич дал понять соседу, что если Косово начнет ее, то победителями выйдут сербы. Для подкрепления своих слов он поднял в воздух ВВС страны. Некоторые сербские лидеры высказались еще прямее. Депутат Джуканович вообще пригрозил операцией по денацификации Балкан.

Хотя дело и не дошло до войны, Сербия готова пойти на смелые меры, чтобы защитить "своих" в Косово. В частности, министр по делам Косово Петар Петкович заявляет, что если Приштина не откажется от замены документов, то Сербия сама сформирует так называемое Содружество сербских муниципалитетов. Это своего рода автономия для сербского меньшинства в Косово. Раньше косовские власти соглашались с идеей содружества ради примирения с Сербией, но в 2015 году отказались от этой идеи, боясь. видимо, постепенного распада своей страны.

Одним словом, ситуация в ночь на 1 августа была критичной. Россия выразила безоговорочную поддержку Сербии. НАТО пригрозила военным вмешательством на стороне Косово. Если бы сербы и косовские албанцы начали войну, НАТО и Россия оказались бы перед сложным выбором. Внимание двух этих игроков уже приковано к Украине. Война в Косово означала бы для каждого из них как минимум открытие второго фронта, а как максимум - риск военного вмешательства. Если вмешалась бы НАТО (и такой опыт у нее есть), а Россия промолчала, тогда Косово бы выиграл, а союзник России потерпел бы поражение. При втором сценарии НАТО могла бы промолчать, но тогда даже без поддержки России выиграли бы сербы, так как их армия мощнее. Вообще участие России в этом конфликте сомнительно, потому что Сербия окружена натовскими странами и не имеет выхода к морю, поэтому помощь братьям по вере пришлось бы оказывать, прорывая вражеское воздушное пространство. Если российский самолет сбила бы Болгария или, скажем, Хорватия, тогда война России и НАТО была бы гарантирована.

У Сербии и Балкан есть богатый опыт развязывания мировой войны. В 1914 году Российской империи пришлось защищать сербов от Австрии и Германии и вступать в разрушительную для себя Первую мировую войну. Но за сто лет многое поменялось. У России есть страшное оружие, оно есть и у США. Сейчас американцы и мы заняты Украиной. Конечно, в дозированном объеме открыть против Москвы второй фронт было бы выгоднее американцам, потому что в Украине РФ тратит больше сил, чем США. Но создание хаоса в сердце европейского континента больно ударит и по тем, кто добивается поражения России. У Германии и Франции, может, и хватит сил задушить Сербию, но тогда их останется еще меньше на остановку российской спецоперации в Украине. В любом случае, крупным державам сейчас не нужен большой конфликт на Балканах. Наверное, именно поэтому власти Косово в итоге и пошли на компромисс и заявили, что тему с перерегистрацией номеров они откладывают на конец августа. В ответ на это сербы начали разбирать баррикады.

Вероятно, что в Приштину поступил звонок из Брюсселя или из Вашингтона со словом "Тормозите!". Ничего удивительного в этом нет. В прошлом году Сербия и Косово уже стояли на грани войны, но при посредничестве главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен тему госномеров решили отложить. На этот раз тоже не обошлось без немцев. В день кризиса в Приштину приехал канцлер ФРГ Олаф Шольц и призвал стороны к смягчению позиций. В то же время он намекнул Сербии на то, что надо уже признать Косово, если Сербия хочет войти в Евросоюз. Если говорить объективно, то Белград реально хочет войти в ЕС, но претензии к Косово будут еще долго мешать сербам стать полноценными европейцами.

Так или иначе, если смотреть глобально, то на балканской шахматной доске все равно идет борьба великих держав. Косово здесь всего лишь пешка в руках ЕС и США. Евросоюз пытается поглотить остатки Югославии, а США через косоваров прокладывают путь к этому поглощению и заставляют Сербию признать Косово. К сожалению, из-за ошибок 90-х Россия потеряла свои позиции на Балканах, и не может серьезно повлиять на процессы в регионе. Но, по крайней мере, на дипломатическом уровне, Москва будет делать все, чтобы интересы братской Сербии учитывались. Если, конечно, Белград сам не откажется от Косово и не войдет в состав ЕС и НАТО.