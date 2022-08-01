Трасса М-12 может быть построена в рекордные сроки

1 авг. 16:13

Строительство автотрассы М-12, которая в будущем станет частью международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай", может стать самым быстрым в истории России, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает телеканал РБК.

Трассу Москва - Казань с продолжением до Екатеринбурга планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году, однако строительство идет с опережением.

"Из восьми участков этой трассы четыре идет с опережением, два идет в графике, два - с небольшим отставанием. То есть пока, если ничего не произойдет, мы к концу 2023 года основной ход запустим. В этом году запустим из 830 км 95 км. И дальше поэтапно следующий 2023 год. И если у нас все получится, это будет самое быстрое строительство за всю историю страны 3 830 км за 2,5 года", - сообщил Хуснуллин.

Он добавил, что при строительстве трассы применяются прочные материалы, гарантия составит 15 лет.

"Там будет средняя скорость до 140 км/ч, а возможно даже до 150. Пока мы базово делаем 120-140, но на отдельных участках, возможно, до 150 км/ч", - отметил вице-премьер.

Доехать от Москвы до Казани по М-12 можно будет за 6,5 часов.

Четырехполосная платная скоростная трасса позволит разгрузить федеральную трассу М-7 "Волга" и войдет в транспортный маршрут "Европа - Западный Китай".