Склады полыхают в Краснодаре

1 авг. 16:13

Загоревшиеся склады готовой продукции тушат в Краснодаре, информирует пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В 14:48 мск поступило сообщение о возгорании по адресу: Краснодар, улица Сормовская.(...) В 14:59 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что загорелось трехэтажное здание, объявлен ранг пожара № 2. Площадь уточняется. Проведена эвакуация", - сказали в экстренном ведомстве, отметив, что к тушению привлечены 61 человек и 25 единиц техники.

"Предварительно, пожар распространен на 160 кв. м., пострадавших нет", - также отмечено в сообщении.