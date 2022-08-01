Байден: США готовы возобновить работу с Россией по ядерному вопросу

1 авг. 15:36

Президент США Джо Байден заявил, что власти страны готовы оперативно провести переговоры с Россией о новой системе контроля над вооружениями, сообщает пресс-служба администрации.

"Моя администрация готова оперативно провести переговоры о новой системе контроля над вооружениями, которая заменит новый СНВ-3, когда срок его действия истечет в 2026 году", - сказал он, напомнив, что США и СССР работали вместе над обеспечением стратегической стабильности даже в разгар холодной войны.

"Ни для одной из наших стран, ни для всего мира нет никакой выгоды сопротивляться участию в вопросах контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия", - сказал глава Белого дома.