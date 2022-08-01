Стало известно, какие соцсети разблокировали в Узбекистане

1 авг. 15:22

Работа соцсетей Twitter, "ВКонтакте" и WeChat разблокирована в Узбекистане, сообщает пресс-служба Агентства информации и массовой коммуникации при президенте страны.

Летом прошлого года Узкомнадзор ограничил деятельность Skype, Twitter, TikTok, "ВКонтакте" и WeChat в связи с нарушениями закона "О персональных данных", в соответствии с которым все интернет-ресурсы обязаны хранить персональные данные узбекистанцев на территории республики. В марте Skype исключили из реестра ресурсов, работа которых ограничена в Узбекистане.

"С сегодняшнего дня на территории нашей страны полностью возобновляется беспрепятственный доступ к социальным сетям Twitter, WeChat и "ВКонтакте", - сказано в сообщении.

При этом ведомство продолжает вести переговоры с TikTok, об их итогах в Агентстве сообщат дополнительно. "Блокировки только вредят развитию", - добавили в пресс-службе.