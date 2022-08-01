Пассажир рейса Тель-Авив – Москва, экстренно приземлившегося в Баку, скончался

1 авг. 15:13

Пассажир самолета авиакомпании "Эль-Аль", который летел из Тель-Авива в Москву и экстренно приземлился в столице Азербайджана, умер от сердечного приступа, сообщил глава пресс-службы "Азербайджанских авиалиний" Паша Кесаменски.

Ранее 14 канал телевидения Израиля сообщил, что воздушное судно, совершающее рейс Тель-Авив - Москва, запросило экстренную посадку в Баку из-за проблем со здоровьем у одного из пассажиров.

"Капитан авиакомпании El Al Israel Airlines, выполнявший рейс по маршруту Тель-Авив-Москва, запросил экстренную посадку в Международном аэропорту "Гейдар Алиев" из-за резкого ухудшения самочувствия пассажира на борту (сердечный приступ). Самолет совершил посадку в аэропорту Баку в 12:44 по местному времени… К сожалению, пассажир скончался во время полета", - цитирует его РИА Новости.