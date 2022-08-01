Шаляпинская ель в Кисловодске стала главным деревом России

1 авг. 15:11

Ель, которая растет возле литературно-музыкального музея "Дача Шаляпина" в Кисловодске, стала победителем в конкурсе "Российское дерево года — 2022", информирует пресс-служба администрации курорта.

"133-летняя ель, которая растет на территории литературно-музыкального музея «Дача Шаляпина» в Кисловодске Ставропольского края, победила в национальном конкурсе «Российское дерево года — 2022", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "Шаляпинская ель" растет возле входа в здание музея, которое было построено в 1902 году по проекту архитектора Эммануила Ходжаева для купца Михаила Ушакова. Летом 1917 года здесь отдыхал оперный певец Федор Шаляпин.