Германии предрекли катастрофу через три месяца

1 авг. 14:51

У Германии есть три месяца для предотвращения катастрофы, которая может возникнуть в связи с нехваткой газа зимой, сообщает агентство Bloomberg.

"Несмотря на то, что сейчас разгар лета, у Берлина мало времени, для предотвращения дефицита", - сказано в публикации.

Автор статьи считает, что недальновидная работа немецкого канцлера Олафа Шольца и его медлительность в отношении сокращения зависимости от энергоресурсов из России привела к такой ситуации.

"Теперь города вынуждены вводить ограничения... Президентский дворец в Берлине больше не освещается по ночам, город Ганновер отключил горячую воду в душевых в бассейнах и спортивных залах, а муниципалитеты по всей стране готовят убежища с обогревателями для защиты людей от холода. И это только начало кризиса, который прокатится по всей Европе", - написано в статье.

При этом в издании отметили, что усилия Берлина по обеспечению альтернативных поставок энергоресурсов терпят фиаско. "Страна не может рассчитывать даже на Францию, неисправные ядерные реакторы которой, наоборот, грозят усугубить кризис", - подчеркивает обозреватель, предупредив о возможных волнениях внутри страны в связи с возможной нехваткой энергии.

Издание со ссылкой на данные Кельнского института экономических исследований пишет, что примерно каждый четвертый житель Германии скатился к энергетической бедности, а это приводит к тому, что рост цен на энергию влияет на способность немцев покрывать другие расходы.

Также в статье подчеркивается, дефицит газа может привести к введению правительством Германии чрезвычайного положения. "В этом случае государство возьмет распределение топлива под свой контроль", - уточнили авторы статьи.

Кроме того, в газете предупредили, что похолодание на континенте заставит энергетические компании бороться за и без того ограниченные запасы сжиженного природного газа.

"Рост цен в результате такого сценария может побудить компании остановить производство и уничтожить около 17% промышленного спроса на топливо", —цитирует издание аналитика консалтинговой компании Wood Mackenzie Ltd. Пенни Лик.