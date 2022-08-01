Жителей Ставрополя ждут бесплатные психологические встречи

1 авг. 14:47

В Ставрополе открывается проект "Разговоры по Душам", организатор мероприятия – Ставропольская централизованная библиотечная система и информационное агентство "ПроПси".

Стало известно, что в городе будут консультировать члены Ставропольской краевой психоаналитической ассоциации.

Так, 4 августа консультацию проведёт Анастасия Сыпченко, 11 августа – Анна Канева, 18 августа – Юлия Колесникова. Встречи пройдут в коворкинге "Заходи. Читай!" СЦБС на проспекте Октябрьской революции, 7/2 с 18:00 до 19:00 и с 19:00 до 20:00.

Записаться на прием можно через официальную группу СЦБС в соцсетях Телеграм и ВКонтакте