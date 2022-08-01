Российские модники увидят коллекции "Харыбюльбюль" и "Карабах"

1 авг. 14:40

В Казани 2-5 августа будет проходить второй Этно-fashion-фестиваль народного творчества и декоративно-прикладного искусства "Стиль жизни - Культурный код". На нем будут представлены новые коллекции "Харыбюльбюль" и "Карабах" модельера-дизайнера, руководителя Центра национальной одежды Азербайджана, доктора философии по искусствоведению Гюльнары Халиловой.

Дефиле пройдет в музее-заповеднике "Казанский Кремль". Участниками мероприятия станут 30 дизайнеров из России, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана и других.

В программе фестиваля показы модных коллекций, творческие встречи и мастер-классы известных дизайнеров.

Фестиваль проводится при поддержке министерства промышленности и торговли России, правительства Республики Татарстан (РФ), министерства культуры Республики Татарстан (РФ) и Евразийской ассоциации этнодизайнеров.