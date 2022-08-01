Стало известно, сколько медалей привезли казахстанские борцы из Румынии

1 авг. 14:35

Борцы-вольники из Казахстана стали обладателями 11 медалей на международном турнире в Бухаресте, сообщает Национальный олимпийский комитет.

Чемпионами международного турнира стали Данияр Кайсанов (до 74 кг) и Адилет Давлумбаев (до 92 кг). Серебро в копилку принесли Абзал Окенов (до 57 кг), Жигер Закиров (до 79 кг) и Юсуп Батырмурзаев (до 125 кг).

Бронзовые медали завоевали Даулет Ергеш (до 79 кг), Бибарыс Нурыллаулы (до 79 кг), Ислямбек Ислямов (до 86 кг), Бекзат Уркимбай (до 97 кг), Серик Батырханов (до 92 кг) и Олег Болтин (до 125 кг).