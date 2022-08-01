Путин: Россия не будет работать себе в ущерб с недружественными странами

1 авг. 14:28

Россия остается надежным поставщиком металлургической продукции, но не будет работать себе в ущерб с недружественными странами, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию металлургического комплекса в понедельник.

"Россия всегда будет надежным и ответственным поставщиком металлургической продукции для зарубежных покупателей и партнеров вне зависимости ни от каких политических передряг сегодняшнего дня", - отметил он.

Так вопрос обстоит со всеми экспортными товарами, продолжил президент. "Для тех, кто настроен на взаимовыгодное, предсказуемое деловое сотрудничество, мы также будем надежными партнерами. Но мы не будем работать себе в ущерб с теми, кто проявляет к нам явно недружественное отношение. Это касается не только рынка металлов, но и других наших экспортных товаров", - сказал Путин.