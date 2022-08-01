В Тбилиси прекратят предоставлять бесплатное жилье украинцам

1 авг. 14:13

Программа по обеспечению жильем и питанием граждан Украины, которые проживают в Тбилиси после 24 февраля, завершилась 31 июля. Сейчас им планируется оказывать ежемесячную финансовую помощь в размере 300 лари, сообщает пресс-служба мэрии города.

Администрация начала программу по обеспечению жильем и питанием украинцев в марте. Первоначально планировалось, что она продлится лишь месяц, однако она была продлена на четыре месяца. Из муниципального бюджета было потрачено около 14 млн лари.

"Согласно решению правительства Грузии, с 15 июля текущего года стартовала программа социально-экономической поддержки граждан Украины, проживающих в Грузии, в рамках которой будет выделено 300 лари на семью и 45 лари (16,3 доллара) на члена семьи в месяц", - сказано в сообщении.