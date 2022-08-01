"Газпром" за семь месяцев сократил добычу газа на 12%

1 авг. 13:58

С начала года "Газпром", по предварительным данным, добыл 262,4 млрд кубометров газа, что на 12% меньше, чем в прошлом году. Сказывается снижение экспорта в Евросоюз.

В компании сообщают, что с января по июль спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке уменьшился на 2%, экспорт в страны дальнего зарубежья - на 34,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

При этом экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" растет в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC. За семь месяцев поставки увеличились на 60,9%. В июле трижды был обновлен исторический рекорд суточного объема экспорта.

"Снижение потребления газа в ЕС стало ключевым фактором сокращения мирового спроса. По первым предварительным оценкам и доступным оперативным данным, снижение мирового спроса на газ за семь месяцев 2022 года составило около 35 млрд куб м относительно аналогичного периода 2021 года. При этом потребление газа в 27 странах Европейского союза за это же период сократилось на 31 млрд куб м", - информирует "Газпром".