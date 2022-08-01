Порт Одессы покинуло первое судно с украинским зерном

1 авг. 13:30

В понедельник утром началась реализация продуктовой сделки - из порта Одессы вышел первый сухогруз с украинским зерном.

"1 августа около 9:20 мск судно "Разони" под флагом Сьерра-Леоне в рамках реализации "Инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины" вышло из порта Одессы", - сообщили в Минобороны России.

Ранее о выходе судна из одесского порта сообщили в Минобороны Турции и в Мининфраструктуры Украины.

Судно, груженое кукурузой (26 тыс т) прибудет в акваторию порта Стамбул 2 августа. В российском ведомстве уточнили, что "морской коридор, по которому движется судно "Разони", проходит в северо-западной части Черного моря". Безопасность коридора гарантируют ООН и Турция.

В Кремле позитивно оценили выход первого судна с украинским зерном из порта Одессы. "Это хорошая возможность протестировать эффективность работы механизмов, которые были согласованы на стамбульских переговорах. Будем надеться, что со всех сторон все договоренности будут выполняться, и что механизм будет работать эффективно", - заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отправку из порта первого судна с украинским зерном приветствовал генсек ООН Антониу Гутерриш. ООН в рамках Всемирной продовольственной программы намерена закупить 30 тыс тонн украинской пшеницы, зерно будет отправлено на зафрахтованном ООН судне, поделился официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.