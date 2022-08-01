В Казахстане сообщили дату визита папы Римского

1 авг. 13:30

Папа Римский Франциск прибудет с официальным визитом в Казахстан 13-15 сентября, сообщает пресс-служба главы республики.

"По приглашению президента Касым-Жомарта Токаева папа Римский Франциск посетит Казахстан с государственным визитом 13-15 сентября 2022 года", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в рамках визита папа Римский встретится с высшим руководством страны, а также примет участие в VII съезде лидеров мировых и традиционных религий.

Ранее он выразил надежду на встречу с патриархом Кириллом в Казахстане в сентябре.