Туркменистан открыл новый туркомплекс на побережье Каспийского моря

1 авг. 13:25

В национальной туристической зоне "Аваза" на побережье Каспия в Туркменистане состоялось открытие коттеджного комплекса "Ровач" ("Благополучный"). В церемонии открытия принял участие президент республики Сердар Бердымухамедов, сообщает новостной сайт Туркменпортал.

Туристический комплекс расположился на площади 10 га, он включает 48 современных двухэтажных коттеджей. Строительство комплекса было начало в январе 2021 года и велось силами частных компаний, входящих в Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Создание курорта мирового уровня на туркменском побережье Каспия началось в 2007 году. Инициатором проекта был экс-президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. За эти годы в турзоне "Аваза" были построены несколько десятков современных отелей, оздоровительных центров, санаториев и других объектов инфраструктуры.