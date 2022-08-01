Еще 10 824 случая коронавируса выявили в России

1 авг. 13:10

За минувшие сутки в России выявили 10 824 новых случая заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 3 062, в Санкт-Петербурге - 1 711, в Подмосковье - 712. В Краснодарском крае - 163, в Ставропольском крае - 52, в Крыму - 108, в Дагестане - 20, в Кабардино-Балкарии - 40, в Адыгее - 16, в Карачаево-Черкесии - 9, в Чечне - 12, в Ингушетии - 6, в Северной Осетии - 6.

Общее число инфицированных в России достигло 18 612 543.

Госпитализированы за сутки 836 человек. Выздоровели 6 077 пациентов, за все время - 17 981 475.

Умерли за сутки 36 человек, с начала пандемии - 382 469.