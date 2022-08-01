В Кремле пожелали Чубайсу выздоровления

1 авг. 12:56

Бывший спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс не обращался за помощью в связи с госпитализацией с синдромом Гийена-Барре, сказал в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Далее он отметил, что если такие обращения будут, Кремль, естественно, постарается помочь.

"О каких-то обращениях за помощью - мне неизвестно, что [они] были. Безусловно, это печальная новость, мы желаем ему скорейшего выздоровления, но в то же время мы не владеем деталями", - сказал представитель Кремля.

"Российская сторона готова оказать Чубайсу помощь, если соответствующие обращения поступят. "Естественно. Он российский гражданин, по мере возможности мы пытаемся помогать всем российским гражданам", - акцентировал внимание он.