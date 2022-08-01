Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 марта 2023 года

1 авг. 12:40

ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты на полгода - до 9 марта 2023 года.

Согласно пресс-релизу регулятора, опубликованному в понедельник, действующий лимит на снятие наличной иностранной валюты с валютного счета или вклада в размере $10 тыс или аналогичную сумму в евро сохранится в России до марта 2023 года. Остальные средства с валютного счета можно снять в рублях по рыночному курсу на день снятия.

"Банк России вынужден сохранять указанные и другие ограничения по наличной валюте в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран", - сообщает ЦБ.

Также до 9 марта 2023 года будут действовать ограничения на покупку иностранной валюты - банки могут продавать гражданам только доллары и евро, поступившие в кассы после 9 апреля 2022 года. Другая иностранная валюта продается без ограничений.

Действующие ограничения для юридических лиц также продлеваются до 9 марта 2023 года.