В Казахстане взлетели цены на продовольствие

1 авг. 12:30

Цены на продовольственные товары в Казахстане в июле 2022 года повысились на 19,7%, на непродовольственные товары выросли на 14,2%, платные услуги - на 9,2%, говорится в заявлении Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам республики.

В ведомстве отметили, что стоимость сахара-песка поднялась на 87,3%, репчатого лука - 71,7%, муки - 36,6%. При этом сообщается о снижении цен на морковь (29,6%) и свеклу (25,2%).

Прирост цен на непродовольственные товары в июле текущего года составил 14,2%:

товары личного пользования подорожали на 26,3%, моющие и чистящие средства – на 23,5%, бытовые приборы – 22,6%, стройматериалы – 20,5%, мебель и предметы домашнего обихода – 19,1%, автомобили – 15,2%, посуда – 14,8%, текстильные изделия – 11,5%, фармацевтическая продукция – 9,7%.

Также в Бюро заявили о росте цен на платные услуги (9,2%). Так, организация комплексного отдыха подорожала на 19,31%, общепит – 16,8%, здравоохранение – 15%, санатории – 14,1%, парикмахерские и салоны красоты – 13%, гостиницы – 5,9%. Также повысились в цене услуги пассажирского транспорта – 5,5%.

Как заявил глава департамента статистики цен Бюро Куанышбек Жакыпбекулы, в сфере услуг ЖКХ есть не только понижение тарифов, но и их понижение.

"В июле 2022 года по сравнению с июлем прошлого года тарифы на электроэнергию повысились на 2,4%, вывоз мусора, газ, транспортируемый по распределительным сетям – на 1,8%, а снизились - на центральное отопление - на 2,3%, горячую воду – на 1,3%, водоотведение – на 0,5%" – добавил он.