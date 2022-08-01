"Мир" могут начать использовать на Филиппинах

1 авг. 11:50

Посол РФ в Маниле Марат Павлов рассказал в интервью РИА Новости, что Филиппины проявляют интерес к российской платежной системе "Мир" для взаиморасчетов.

По словам посла, "вопрос альтернативных платежных систем действительно весьма актуален в настоящее время». "Предприниматели, готовые развивать сотрудничество с Россией, проявляют интерес к системе "МИР", которая могла бы стать удобным инструментом проведения взаиморасчетов между хозяйствующими субъектами двух стран", - отметил Павлов.

По его словам, локомотивом данного процесса может стать бизнес-сообщество, при этом по линии МИД России также готовы "оказывать посильную поддержку данным начинаниям".

Также посол сообщил, что Филиппины связывают с Россией надежды в энергетике, им интересны продукты нефтепереработки. "Филиппинская экономика в существенной части зависит от импорта данных ресурсов, поэтому в случае выхода наших производителей на филиппинский рынок объемы могут быть очень внушительными", - полагает Павлов.