Новая Зеландия расширила санкции против России

1 авг. 11:42

Власти Новой Зеландии сообщили о расширении санкции против России из-за спецоперации на Украине.

"Санкции вводятся против страховой компании "СОГАЗ", компании "РЖД" и против оборонных предприятий, занимающихся разработкой, производством и испытаниями военной техники для ВС России", - говорится в заявлении.

Уточняется, что список включает "широкий спектр мер, включая запрет на поездки, замораживание активов, запрет на проведение финансовых операций и на прибытие в страну морских и воздушных судов", - отмечает "Интерфакс".

Кроме того, в соответствии с ограничениями запрещается физическим и юридическим лицам Новой Зеландии предоставлять товары и услуги ВС России, ее оборонным предприятиям, на которые распространяются санкции.