Альтернативой российским поставкам газа в ЕС может стать TANAP

1 авг. 11:30

Трансанатолийский газопровод (TANAP), являющийся совместным проектом Азербайджана и Турции, может стать для Европы альтернативой российским поставкам газа, считает официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, передает телеканал A Haber.

Газ с азербайджанского месторождения Шах-Дениз по трубопроводу идет через Грузию в Турцию, а затем по ТАР - в страны Южной Европы.

"Одной из двух основных альтернатив (российскому газу в Европе) является TANAP, совместный проект Турции и Азербайджана", - заявил Калын.

Он отметил, что альтернативные проекты, в частности "Набукко" (проект газопровода из Ирана, Туркмении и Азербайджана в Европу), не были реализованы в прошлом.

По словам Калына, президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев обсуждали этот вопрос. "Это стратегическая точка зрения. Он (президент Эрдоган) сказал: "Давайте заполним образовавшийся пробел", - рассказал представитель турецкого лидера.