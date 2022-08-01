Анкара поблагодарила Шойгу за помощь с выходом первого судна с зерном

1 авг. 11:22

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар выразила благодарность участникам "продуктовой сделки" после выхода первого судна с зерном из одесского порта.

"Я выражаю благодарность господину Шойгу, господину Резникову за содействие в процессе и доверие Турции", - приводит слова министра издание Anadolu.

Напомним, сегодня утром судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне с 26 тыс тоннами кукурузы вышло из одесского порта. Ожидается, что во вторник сухогруз прибудет в Стамбул, где пройдет его досмотр. Далее груз отправится по маршруту в ливанский порт Триполи. По данным турецкого телеканала A Haber, за судном следят беспилотники и спутники.