В Кисловодске возродятся литературные вечера

1 авг. 11:13

Литературоведы из Санкт-Петербурга и Москвы съехались на Северный Кавказ.

В Кисловодске участники экспедиции провели перфоманс "Мцыри", а также предложили создать проект по возрождению литературных вечеров, сообщил глава города Евгений Моисеев.

"Гости объяснили, что хотели бы в Кисловодске найти единомышленников и активистов. У нас много неравнодушных, образованных и читающих молодых людей, готовых популяризировать ценности отечественной литературы. Поэтому в ближайшее время Кисловодск и Санкт-Петербург объединит проект по возрождению литературных вечеров на курорте", - анонсировал он.