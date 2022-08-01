Полный запрет ЕС на импорт российского угля вступил в силу

1 авг. 11:01

С 1 августа в Европе начал действовать полный запрет на поставки российского угля в Евросоюз.

Данная мера вошла в пятый пакет санкций ЕС, принятый в начале апреля. Санкция включает "запрет на покупку, импорт или передачу угля и других видов твердого ископаемого топлива в Евросоюз, если они происходят из России или экспортируются из нее, начиная с августа 2022 года".

В прошлом году на страны ЕС приходилось 21,8% экспорта угля из России, следует из данных Минэнерго, в 2020 году - 22%. Россия планирует переориентировать поставки на альтернативные рынки. В ЕС на момент принятия решения о запрете импорт российского угля оценивали в 8 млрд евро в год.

В этом году, на фоне газового кризиса, потребление угля в Европе вырастет на 7%, считают в Международном энергетическом агентстве (МЭА).