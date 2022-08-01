Жители Баку ознакомятся с продукцией из Дагестана

1 авг. 10:53

Дагестанскую продукцию представят на площадке шоурума у здания правительства в Баку, открытие пройдет осенью во время бизнес-миссии дагестанских предпринимателей в Азербайджан.

На площадке планируется разместить дагестанские урбеч, рис, соки, а также будут представлены строительные материалы и IT-разработки, произведенные в Дагестане.

Помимо этого, посетителя при помощи каталогов продемонстрируют брендовые товары, которые не будут размещены в шоуруме из-за особенностей температурных условий хранения. Также жителей Баку ознакомят с туристическим и инвестиционным потенциалом Дагестана.