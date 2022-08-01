Россия начинает запасаться зерном

1 авг. 10:49

Закупочные интервенции на рынке зерна в РФ начнутся 1 августа, говорится в сводной ведомости аукционов, размещенной на сайте Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу "Московская биржа").

В понедельник планируется закупить 16,2 тыс тонн пшеницы 3 класса урожаев 2021 и 2022 годов.

В соответствие с документом, на 2 августа, план аукционов такой же (16,2 тыс тонн), но в этот день предметом закупки будет пшеница 4 класса урожая 2021 года.

"Следующим торговым днем будет 4 августа. Планируется закупить 10,8 тыс. тонн пшеницы 3 и 4 классов урожая 2021 года", - приводит данные "Интерфакс".