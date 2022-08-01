Генсек ОПЕК: организация не может конкурировать с Россией

1 авг. 10:34

Конкуренция между ОПЕК и Россией, основным игроком на мировом рынке нефти, невозможна, сообщил новый генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гайс в интервью газете Alrai.

"ОПЕК не конкурирует с Россией, она является крупным, основным и крайне влиятельным игроком на мировом энергетическом рынке", - подчеркнул он.

Хайтам аль-Гайс добавил, что на текущую ситуацию на нефтяном рынке повлияла не только ситуация на Украине. "Все данные подтверждают, что цены начали расти постепенно и кумулятивно и еще до ухудшения российско-украинских отношений в связи с доминированием на рынках представления о нехватке свободных производственных мощностей, которые стали ограничиваться некоторыми странами", - пояснил он.