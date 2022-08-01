В Иране заявили о возможности создания ядерного оружия

1 авг. 10:31

Тегеран обладает техническими возможностями для создания ядерного оружия, но такая задача не стоит на повестке властей, сообщил глава Организации по атомной энергии Ирана, зампрезидента республики Мохаммад Эслами.

"У Ирана есть технические возможности создать атомную бомбу, однако такая программа не стоит на повестке", - сказал он, отметив, что обвинения в адрес Тегерана в стремлении создать ядерное оружие не имеют под собой оснований. "Эти лживые обвинения выдвигаются Израилем при поддержке антиреволюционных сил, чтобы обмануть общественное мнение", - приводит его слова ТАСС.

Эслами сообщил, что "между Ираном и Международным агентством по атомной энергии налажено конструктивное сотрудничество, которое действует без сбоев". "Все наши действия по развитию ядерной программы осуществляются в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия под контролем МАГАТЭ", - указал он.