Астрахань и Иран впервые связал прямой рейс

1 авг. 10:07

Вечером в воскресенье первый самолет, выполняющий рейс Решт-Астрахань приземлился в российском аэропорте.

"Самолет иранской авиакомпании Pars Air приземлился в международном аэропорту Астрахани. Заработала полетная программа между Астраханской областью и Ираном (город Решт)", - написал накануне в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Бабушкин.

По словам главы региона, открытие прямого авиасообщения между Астраханью и Рештом даст новые возможности для экономического развития двух стран. "Иран является одним из ведущих партнеров Астраханской области в торговой, транспортной и логистической сферах", - отметил он.

Иранская авиакомпания будет выполнять рейсы по данному маршруту каждое воскресенье.