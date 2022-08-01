В ЦБ не видят причин для деноминации в России

В России нет экономических предпосылок для деноминации, заявил зампред Центробанка Сергей Белов, пишет газета "Известия".
"Причин для этого точно никаких нет... Проводимая нами модернизация банкнот преследует другие цели, мы просто стремимся к тому, чтобы наши купюры были более качественными, более долговечными и защищенными", - заверил он.
Белов подчеркнул, что тему деноминации "не стоит обсуждать".
Напомним, в России до 2025 года постепенно будет проведена модернизация банкнот образца 1997 года.