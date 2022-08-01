В Грузии подорожали свадебные церемонии

1 авг. 9:42

Жители Грузии за свадебные ритуалы с 1 августа будут платить больше, сказано в постановлении правительства страны.

С сегодняшнего дня проведение брачного обряда в торжественной обстановке в филиале Дома Юстиции или Общественном центре будет стоить 75 лари. До этого данная услуга обходилась в 50 лари.

Желающие зарегистрировать свой брак в торжественной обстановке, с музыкой, цветами и шампанским в домах бракосочетаний должны заплатить 135 лари вместо 90. В выходные дни цена за услуги составит 225 лари вместо 150.

Кроме того, выездная регистрация брака теперь будет стоить не 170 лари, а 255. Оплата ритуальных услуг в Доме юстиции проводится в день подачи заявки.