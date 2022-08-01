Казахстан увеличил производство угля за год

1 авг. 9:32

Производство угля в Казахстане в мае 2022 года составило 8,5 млн тонн - на 1,1% больше, чем в прошлом году, однако на 3,8% меньше, чем в апреле 2022 года, сообщает пресс-служба Комитета по статистике Казахстана.

В ведомстве заявили, производство угля в январе – мае текущего года составило 46,9 млн тонн, что на 5,5% выше прошлогодних показателей.

В мае страна импортировала 47,4 тыс тонн угля - на 11,9% меньше, чем в прошлогоднем мае, но на 51,7% больше апрельских показателей.

Импорт угля с января по май 2022 года составил 192,6 тыс тонн, что на 16,8% меньше, чем в прошлом году.

В мае текущего года республика экспортировала 2,4 млн тонн угля - на 2,7% больше майских показателей 2021 года, однако на 24,2% меньше, чем в апреле этого года.

По итогам января – мая казахстанский экспорт угля составил 13,6 млн тонн, что на 24% больше прошлогодних показателей за аналогичный период.

В мае на внутреннем рынке Казахстана реализовано 6,1 млн тонн угля - на 0,6% больше майских показателей 2021 года и на 8% показателя апреля этого года.

Реализация угля с января по май составила 33,5млн тонн, что на 0,7% меньше прошлогодних показателей.