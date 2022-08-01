Страны ОПЕК+ c августа могут повысить нефтедобычу на 648 тыс б/с

1 авг. 9:31

С 1 августа квота стран ОПЕК+ по добыче нефти повышается на 648 тыс баррелей в сутки.

В начале июня министры ОПЕК+ приняли решение о немного ускоренном повышении квот: в июле и августе вместо 432 тыс б/с было решено увеличить квоты на 648 тыс б/с. Таким образом в августе будут исчерпаны ограничения по снижению добычи на 9,7 млн б/с, принятые с мая 2020 года на фоне пандемии COVID-19. Отметим, что соглашение ОПЕК+ действует до конца текущего года.

Несмотря на разрешение повысить нефтедобычу, страны коалиции существенно отстают от установленного плана, в мае рынок недополучал 2,8 млн б/с (около 3% мирового спроса на нефть), в июне - порядка 2,77 млн б/с.

Квота РФ и Саудовской Аравии на добычу нефти с июня составляет 11 млн б/с. При этом в июне Россия добывала в среднем 9,9 млн б/с нефти.