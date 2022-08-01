Обзор СМИ Кавказа 25 - 31 июля

Газета "Южная Осетия" и портал "Спутник-Южная Осетия" сообщают, что Минобороны РФ передало югоосетинской стороне технику инженерных войск для разработки грунтов, траншейные машины, грузоподъемную и экскаваторную технику, электростанции, буксирно-моторные катера, а также пункт технического обслуживания для ремонта автомобильной бронетанковой техники, который позволяет обслуживать восемь машин любого вида и типа.

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев отметил, что Россия была рядом с Южной Осетией в самые трудные времена: "Мы глубоко ценим помощь российского руководства, которую по сегодняшний день ощущает народ республики. Сегодня нам совместно приходится отстаивать справедливость на Донбассе", — говорил он. Гаглоев не сомневается, что техника, переданная в МО РЮО, будет использована по назначению. Общий контур безопасности с военнослужащими 4-й гвардейской российской военной базы свидетельствует о том, что существует высокий уровень доверия между нашими государствами. "Южная Осетия ценит тот труд и помощь, которую они оказывают. Уверен, и завтра Россия и Южная Осетия будут развиваться вместе. А специальная операция, которая проходит на Украине, будет доведена до логического конца, и справедливость восторжествует", — сказал президент.

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Газета "Дагестанская правда" пишет, что реализация новой фазы транспортного коридора "Север – Юг", когда поток грузоперевозок в Россию из Индии, Китая, Ирана, Азербайджана пойдет в полную силу через Дагестан, многократно увеличит шансы роста его торговой сферы. Для этого помимо модернизации морского торгового порта, дорожной и транспортной инфраструктуры, наращивания грузооборота и расширения внешнеэкономической торговли планируется создать сеть транспортно-логистических центров. Они будут расположены на севере республики – в районе населенных пунктов Тарумовка и Сулак, на юге – в районе населенных пунктов Тагиркент-Казмаляр и Яраг-Казмаляр, а также в центральной части – в районе населенного пункта Зеленоморск и на площадке индустриального парка "Аврора".

Как заявил вице-премьер РД Ризван Газимагомедов на совещании под руководством председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и главы РД Сергея Меликова, для взаимосвязи всех элементов транспортного кластера Дагестана предполагается создание сети транспортно-логистических центров, в том числе производственного типа. Якорным объектом логистического комплекса станет мультимодальный индустриальный транспортно-логистический центр "Каспий", который планируется создать в районе Зеленоморска. Система логистических центров позволит сократить цепи поставок, оптимизировать товарные потоки и повысить их маневренность. Для этого ведутся переговоры с рядом ключевых резидентов создаваемых центров. Помимо этого в Дагестане планируют реализовать проект по строительству "сухого порта" – мультимодального логистического терминала "Каспий". Это позволит республике нарастить мощности по перевалке грузов с нынешних 11–12 млн тонн до 21 млн тонн к 2025 году.

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В сентябре первый звонок в школах Кабардино-Балкарии прозвучит более чем для 13 тыс. первоклассников. Сейчас педагоги готовятся к новому учебному году и формируют первые классы. В республике завершена государственная итоговая аттестация. В ней приняли участие 13422 человека, 8720 из них - выпускники 9 классов. Итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования прошли 4702 человека. Как и в прошлые годы, наибольшее количество участников итоговой аттестации сдавали экзамены по русскому языку, математике, обществознанию, истории. Увеличилось число участников ЕГЭ по информатике. В целом результаты остались на уровне 2021 года. Об этом пишет газета "Кабардино-Балкарская правда" со ссылкой на информацию министра просвещения и науки КБР Анзора Езаова.

По федеральной госпрограмме "Развитие образования" в Нарткале, Прохладном и селении Куба до конца года будут введены в эксплуатацию три новые школы в общей сложности на 1785 ученических мест. В 2023 году будут сданы еще семь новых школ суммарно на 4539 мест, ведется подготовка к строительству еще восьми школ. Под постоянным контролем находится капитальный ремонт зданий действующих общеобразовательных учреждений. Комплекс работ включает обновление инженерных сетей, замену кровли, окон, дверей, напольного покрытия, отделку внутренних помещений, оснащение современным оборудованием, а также благоустройство территории. "Объемы работ в системе образования республики беспрецедентные. Важны постоянный контроль качества и сроков выполнения работ, активное участие в этом процессе муниципалитетов, родительского сообщества, учеников, общественности", - отметил глава КБР Казбек Коков, подчеркнув, что проекты реализуются в рамках утвержденных графиков при взаимодействии с правительством РФ по возникающим вопросам.

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Министр культуры Абхазии Даур Кове рассказал в эфире радио "Спутник-Абхазия", что до пандемии представители ведомства часто были гостями местной глубинки, отдаленных сел, встречались со старшим поколением, знатоками и хранителями народного фольклора. Проходили встречи с представителями абхазской диаспоры в Турции, которые до сих пор являются носителями абхазского языка, и сохранили все те традиции, с которыми уехали. Из-за пандемии эта работа была приостановлена, и, по словам министра, с нового года будет возобновлена.

Кове считает важным сохранение и популяризацию абхазского языка среди молодежи. Ведется работа по переводу книг и фильмов, создаются развивающие программы, программы по изучению языка и другие, которые можно скачать на телефон. Но все это пока в недостаточном количестве, и работу надо продолжать. Молодые люди зачастую стесняются говорить на родном языке, из-за того, что плохо им владеют. Министр высказал мысль, что и ученым-лингвистам есть смысл подумать о некоем упрощении грамматики языка, которая является довольно сложной. Говоря об объектах историко-культурного наследия, которыми богата Абхазия, министр признал, что их состояние оставляет желать лучшего. Нужны достаточно большие финансовые средства на их восстановление и поддержание. Тем не менее многие из этих объектов востребованы. Сейчас ряд российских турорганизаций специализируются на показе историко-культурных объектов, куда привозят туристов. Местные молодежные организации активно используют объекты для проведения различных мероприятий, выставок, творческих вечеров. Это Кове считает хорошим фактом. Объект очень быстро разрушается, когда он стоит запустении. Он считает, что надо как можно больше привлекать к ним внимания и задействовать объекты для проведения различного рода мероприятий. Тогда сами их организаторы будут стараться содержать в порядке, благоустраивать. Для этого Минкультуры собираются совместно с Минтуризма разработать план мероприятий.

Для популяризации страны и местных локаций министр считает положительным и тот факт, что Абхазия становится все более привлекательной для российского кинематографа. На данный момент в республике снимают восемь кинокомпаний. В Абхазии, по его словам, можно снимать абсолютно в любом месте, и климатические условия можно выбрать абсолютно любые. "У нас была одна компания, которая снимала фильм, где действия происходят на Мадагаскаре. Второе – вопросы, связанные с бюрократическими проволочками. У нас получать разрешительные документы на съемку на сегодняшний день гораздо легче, чем где бы то ни было", – пояснил Кове. Правда, отметил он, в стране нужно разработать правила проведения съемок. Над этим сейчас работают в Министерстве культуры.

Рассказал министр и о связях с российскими коллегами. Встречи с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, а также в различных регионах России были направлены на то, чтобы абхазские творческие коллективы могли показывать свое искусство за рубежом, а также приглашать российские коллективы в Абхазию. Задача - значительно активизировать культурный обмен. Плюс, есть в планах провести в следующем году ряд фестивалей. "Очень хочется превратить нашу страну в серьезную культурную площадку", - подчеркнул Заур Кове.

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В Карачаево-Черкесии прошел День культуры народа Абаза. Праздничная программа длилась два дня, в программе были День культуры народа абаза и культурно-спортивный фестиваль "Абаза", спортивные игры, рассказывает местная газета "День республики". Праздник начался в Черкесске, на территории парка культуры и отдыха "Зеленый остров". В этот день также отмечался День Государственного флага Абхазии. В КЧР прибыла абхазская делегация во главе с председателем Государственного комитета по репатриации Вадимом Харазия. Для гостей организаторы праздника подготовили обширную программу – работал национальный двор, в котором посетители могли попробовать абазинские блюда, выставка изобразительно-прикладного искусства, различные конкурсы. К празднику волонтеры НКО "Алашара" подготовили обширную концертную программу и развлекательную программу "Абазинский круг", где можно было попробовать свои силы в исполнении национальных абазинских танцев. "Этот праздник в который раз собирает нас вместе, чтобы мы поделились своими достижениями, еще раз вспомнили свою историю, традиции и культуру", – сказал руководитель обособленного подразделения АНО "Алашара" в Черкесске Мурат Муков.



На следующий день в ауле Кубина прошли VII спортивные Абазинские игры. Они состоялись по инициативе АНО "Алашара" и министерства по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати КЧР. После двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса, на праздник приехали команды Абхазии и Ставропольского края, которые представляли абазины города Кисловодска. Всего в играх приняли участие 315 спортсменов и более 3000 болельщиков. Азартная борьба, развернувшаяся на нескольких спортивных площадках, не давала скучать зрителям в течение всего дня. За право называться самым спортивным абазинским аулом борьба шла в 11 видах спорта – участники боролись в стрельбе из лука и пневматической винтовки, гиревом спорте, перетягивании каната, беге и прыжках, лазании на столб. "Мероприятие очень зрелищное, интересное, много положительных эмоций, – отметил житель аула Псыж Мурат Джандубаев. – Это здорово, когда абазины из разных регионов собираются вместе, нам есть о чем поговорить, что показать. Жаль, что игры бывают только раз в году, нужно проводить их чаще". "Абазинская олимпиада", как неофициально называют эти массовые соревнования, завершилась общекомандной победой команды аула Кубина, впервые добившейся такого успеха.