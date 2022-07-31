Калын: последние нюансы обсуждаются с Россией для начала отправки зерна  из Одессы

31 июл. 22:00

Для начала отправки судов с зерном из украинских портов необходимо решить оставшиеся детали с Россией, заявил в воскресенье официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Ранее сегодня Калын сообщил, что высока вероятность того, что первый корабль с зерном покинет Украину 1 августа.

"Суда загружены, готовы к отплытию. Они будут выходить из трех портов в Одессе. Как они будут выходить, из какого коридора, по каким координатам? Кто будет досматривать при пересечении вод, как доставят при входе в территориальные воды Турции, куда пойдет корабль после прихода сюда? Для всего этого требуется хорошая координация в плане логистики, есть 1-2 мелких недочета. Есть пару деталей с российской стороной, переговоры ведутся", - рассказал Калын, его слова приводит телеканал A Haber.