Аэропорт Сочи расширится на второй терминал 

1 авг. 5:45

Аэропорт Сочи, ставший на время авиационных ограничений логистическим хабом всего Краснодарского края, справляется с возросшей на него нагрузкой. В перспективе планируется строительство второго терминала, сказал глава Минэкономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

"Пассажиропоток не может не сократиться, когда в регионе не работают три аэропорта - один аэропорт в Сочи не может заместить четыре.

На Сочи сейчас колоссальная нагрузка, теперь это ворота для всего юга, международного транзита. Новые авиарейсы, которые открываются в городе-курорте, также привлекают пассажиров. Сейчас Сочи с нагрузкой справляется. В перспективе планируется реализовать достаточно крупный инвестпроект по строительству второго терминала", - сказал Юртаев, отметив, что в 2021 году пассажиропоток в аэропорты Кубани составлял порядка 20 млн пассажиров, количество обслуженных в регионе авиапассажиров в январе-мае снизилось почти на 30%. При этом, по его словам, в регионе не ожидают крупного снижения пассажиропотока по итогам года, передает РИА Новости.