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Ставрополье поможет российским производителям специй 

Ставрополье поможет российским производителям специй 

Ставропольский край готов помочь сырьем российским производителям специй, чтобы они смогли занять появившиеся на рынке ниши. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Владимир Владимиров.

"Ставрополье готово помочь отечественным производителям специй и экстрактов на основе пряно-ароматических растений занять ниши, которые высвобождаются на рынке после ухода недобросовестных компаний", - заявил он.

По словам Владимирова, необходимый сырьевой потенциал в регионе уже есть - на Ставрополье выращивают фенхель, укроп, сафлор, расторопшу, пажитник, тмин, ажгон и анис, - и он постоянно растет.

В то же время, подчеркнул губернатор, местным предприятиям еще есть куда расти, так что власти продолжат наращивать меры господдержки. 

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