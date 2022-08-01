Ансамбль "Сухишвили" готовит серию концертов в Батуми

1 авг. 7:25

Национальный балет Грузии "Сухишвили" будет выступать на сцене Государственного музыкального центра в Батуми 13-15 августа.

"Сухишвили" был основан в 1945 году профессиональными танцорами, супругами Илико Сухишвили и Нино Рамишвили. Коллектив стал первым профессиональным ансамблем в Грузии и стал всемирно известным. Сегодня во главе "Сухишвили" стоит третье поколение династии Сухишвили-Рамишвили. С 2007 года художественным руководителем ансамбля является Илико Сухишвили-младший, а директором – Нино Сухишвили.